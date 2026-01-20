Homem é morto a facada em Nova Carapina II, na Serra

Um homem foi encontrado morto com marca de facada em Nova Carapina II, na Serra , na manhã desta terça-feira (20). Segundo testemunhas, o crime ocorreu nas proximidades do Campo de Futebol do Adubo. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que detalhou que o corpo passaria por perícia. A Polícia Civil respondeu em nota que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.