Homem é morto a facada em Nova Carapina II, na Serra

Publicado em 20/01/2026 às 10h56

Um homem foi encontrado morto com marca de facada em Nova Carapina II, na Serra, na manhã desta terça-feira (20). Segundo testemunhas, o crime ocorreu nas proximidades do Campo de Futebol do Adubo. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que detalhou que o corpo passaria por perícia. A Polícia Civil respondeu em nota que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

