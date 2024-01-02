Homem é espancado até a morte no interior de Itapemirim

Corpo foi levado para SML de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem, que teve não teve a identidade revelada, foi morto na localidade de Graúna, Itapemirim , no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (1). A vítima, segundo a Polícia Militar, estava na companhia de outras pessoas em veículo. Ninguém foi preso pelo crime.

Segundo a Polícia Militar, quando chegaram ao local já havia equipes da Guarda Municipal e também um dos ocupantes do veículo. Este homem contou que foi convidado para ir à casa de um morador que bebia com outras três pessoas. Os quatro entraram em um veículo e transitaram pela cidade até encontrarem um quinto homem, que também entrou automóvel e depois todos continuaram o percurso.

Nas proximidades de um posto de combustíveis, a vítima começou a ser agredida até desmaiar. Outro ocupante do carro, armado, rendeu e amarrou um dos suspeitos, porém este conseguiu abrir a porta e fugir pelos canaviais. Ele foi encontrado e encaminhado à Delegacia de Itapemirim e a Polícia Civil foi acionada.