Homem é espancado até a morte no interior de Itapemirim

Um homem, que teve não teve a identidade revelada, foi morto na localidade de Graúna, Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (1). A vítima, segundo a Polícia Militar, estava na companhia de outras pessoas em veículo. Ninguém foi preso pelo crime.
Segundo a Polícia Militar, quando chegaram ao local já havia equipes da Guarda Municipal e também um dos ocupantes do veículo. Este homem contou que foi convidado para ir à casa de um morador que bebia com outras três pessoas. Os quatro entraram em um veículo e transitaram pela cidade até encontrarem um quinto homem, que também entrou automóvel e depois todos continuaram o percurso.
Nas proximidades de um posto de combustíveis, a vítima começou a ser agredida até desmaiar. Outro ocupante do carro, armado, rendeu e amarrou um dos suspeitos, porém este conseguiu abrir a porta e fugir pelos canaviais. Ele foi encontrado e encaminhado à Delegacia de Itapemirim e a Polícia Civil foi acionada.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.