Homem é encontrado morto às margens da BR 259 em Colatina

Um homem, que não teve a identidade informada, foi encontrado morto às margens da BR 259, em Colatina , Norte do Espírito Santo, às 21h30 de quarta-feira (31), próximo ao distrito de Baunilha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a corporação recebeu o chamado de um atropelamento no km 39 da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, constatou a morte e acionou a perícia. A PRF não soube dar detalhes do fato. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguardará o resultado dos exames para identificar a causa da morte. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, também no município.