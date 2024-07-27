Homem é detido após agredir e ameaçar a mulher de morte em Marataízes

Um homem foi detido na manhã deste sábado (27) após denúncias de que teria agredido a esposa e ameaçado a mulher de morte no bairro Candinha, no município de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada e uma arma, que seria do suspeito, acabou apreendida.
De acordo com a polícia, no local a vítima contou que seu esposo a agrediu e a ameaçou com uma faca. O relato foi confirmado pela irmã da vítima aos militares.
Cientes de ocorrências anteriores envolvendo o uso de arma de fogo pelo suspeito, os policiais o questionaram sobre a existência de alguma arma na residência. Inicialmente, o homem negou, mas o filho do casal informou sua localização.
O suspeito foi conduzido à delegacia de Itapemirim, e a arma foi apreendida. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para saber se houve autuação, mas não houve retorno da demanda.