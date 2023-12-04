Homem é baleado ao beber com amigos em rua de Linhares

Um homem foi alvo de vários tiros no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (3). Segundo informações da Polícia Militar, ele estava sentado no meio-fio de uma rua bebendo com alguns amigos quando surgiu um indivíduo armado e realizou os disparos. A vítima foi socorrida em estado grave para um hospital da cidade.
Consta em boletim de ocorrência da PM que o homem baleado tem passagens pela polícia por assalto e por tráfico. À Polícia Militar, testemunhas relataram que ele foi atingido por oito disparos. Após atirar, o suspeito fugiu e não foi mais visto. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava realizando atendimento médico. A vítima foi encaminhada a um hospital, sob escolta policial.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, informou, em nota.