Homem é assassinado a tiros em escadaria em Barra de São Francisco

Um homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados, foi assassinado a tiros na tarde de sábado (29), na Escadaria Sete de Setembro, no bairro Colina, em Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo . >

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após informações de que disparos de arma de fogo haviam sido efetuados na escadaria. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) esteve no local e confirmou a morte da vítima. Conforme a PM, buscas foram realizadas inicialmente, mas ninguém foi detido. No entanto, após denúncias anônimas recebidas pelo 181, um suspeito foi localizado e detido na rodovia ES 080, na zona rural do município. Ele foi conduzido à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.>