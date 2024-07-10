Homem atira contra PMs e tenta fugir por mangue em Conceição da Barra

Um homem de 27 anos foi preso após confrontar a tiros a polícia e fugir por um mangue no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (8). O nome dele não foi divulgando, mas tinha um mandado de prisão temporária por assassinato, segundo a Polícia Militar.

O homem iniciou a fuga após ser abordado por policiais e informado que seria conduzido até a delegacia devido ao mandado de prisão, momento em que saiu correndo em direção ao mangue. Segundo a corporação, o indivíduo atirou contra policiais, que revidaram até alcançá-lo. A PM contou que ele apresentou nova resistência à prisão no momento em que seria algemado, e, por isso, a equipe usou o taser — arma de eletrochoque — para contê-lo.