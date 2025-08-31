Homem arremessa pedra e quebra janela de ônibus em Vitória

Um homem foi detido após arremessar uma pedra contra um ônibus em Vitória, na manhã deste domingo (31). O coletivo do Transcol havia saído de Carapina, na Serra, com destino ao Terminal de Campo, em Cariacica , e foi atingido enquanto passava pelo bairro São Pedro, na Capital. A pedra quebrou uma das janelas do ônibus, mas nenhum passageiro ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem 44 anos e foi contido por populares até a chegada dos militares. O homem aparentava estar sob efeito de álcool e de entorpecentes, segundo a corporação. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, e a ocorrência seguia em andamento pela Polícia Civil até a publicação desta nota. (Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta)