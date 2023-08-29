Grupo Carone faz novas contratações em Vitória e Serra nesta quarta

O Grupo Carone vai realizar dois novos mutirões para contratar trabalhadores de diversos níveis de escolaridade nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Os processos seletivos serão realizados nos municípios de Vitória e Serra. Os interessados devem ficar atentos aos dias e horários dos atendimentos.

Em Vitória, o atendimento ocorre das 8 às 12 horas, no Projeto Casa Verde, que fica na Rodovia Serafim Derenzi, 4.573, São José, Vitória, em frente ao PA de São Pedro.

Há oportunidades para balconista, repositor, operador de caixa, embalador, ajudante de recebimento de mercadorias, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria e confeitaria, açougueiro, auxiliar de cozinha e confeiteiro.

Na Serra os candidatos devem se apresentar, das 9 às 13h30, na unidade Sempre Tem, que funciona na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro.

Os postos são para açougueiro, padeiro, fiscal de controle patrimonial, operador de empilhadeira, repositor de mercearia e perecíveis, operador de caixa, balconista de padaria, balconista de perecíveis e operador de carrinhos.