Governo vai usar R$ 30 milhões do Acordo de Mariana na 3ª Ponte de Colatina

Publicado em 23/10/2025 às 16h37
Projeto de onde deve ficar a 3ª Ponte de Colatina
Projeção de onde deve ficar a 3ª Ponte de Colatina Crédito: DER-ES

A Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce (Serd) firmou um termo de cooperação e repassou R$ 30 milhões, provenientes do Novo Acordo do Rio Doce, para o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) aplicar na construção da Terceira Ponte, em Colatina, no Noroeste capixaba.

A estrutura está orçada em R$ 164 milhões e será erguida por um consórcio de construtoras de Minas Gerais, que venceu a licitação. 

Essa modalidade de repasse atende aos requisitos do Novo Acordo Rio Doce, chamado também de Acordo de Mariana, que prevê investimentos na melhoria da logística e infraestrutura dos municípios afetados. Um dos exemplos é a transferência de R$ 33 milhões para a aquisição de um helicóptero que deve fazer o monitoramento ambiental da região.

