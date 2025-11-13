Governo do ES vai pagar abono de até R$ 2,5 mil para servidores

Palácio Anchieta: sede do governo do Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Os servidores do Espírito Santo vão ganhar um abono de R$ 1,2 mil a R$ 2,5 mil neste ano. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que vai enviar um projeto para a Assembleia Legislativa para a concessão do benefício na folha de dezembro.

O anúncio foi feito pelas redes sociais e, segundo Casagrande, a previsão é destinar R$ 2,5 mil para os servidores vinculados à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e R$ 1,2 mil para as demais categorias.

O abono contempla 21.046 profissionais ativos da Educação e 72.689 servidores de diversas áreas, entre ativos (estatutários, celetistas, contratados por designação temporária), aposentados e pensionistas.