Governo do ES antecipa pagamento de servidores em outubro

Os salários dos servidores estaduais serão antecipados no mês de outubro Crédito: Ricardo Medeiros

Os servidores públicos do Espírito Santo, tanto ativos quanto inativos, vão receber o salário mais cedo neste mês de outubro. A data do pagamento antecipado será no próximo dia 27.

Outra questão importante é o adiantamento do 13º salário para os trabalhadores que fazem aniversário durante o mês de outubro. Mas há uma exceção: celetistas e profissionais em regime de Designação Temporária (DT) vão receber apenas em dezembro.