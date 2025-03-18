Gilvan é condenado por violência política de gênero contra Camila Valadão

A ação do MPES destaca que, em 1º de dezembro de 2021, durante sessão plenária, Gilvan, na qualidade de vereador, constrangeu, por meio de palavras, a então também vereadora. O parlamentar teria "utilizado de menosprezo à condição de mulher, para impedir ou de dificultar o desempenho de Camila Valadão à frente de seu mandato na Casa de Leis", conforme cita a ação.

Por meio da assessoria, Camila disse que a condenação é importante para enfrentar a intimidação imposta às mulheres na política. "A violência política contra as mulheres continua sendo um desafio no Brasil, mas decisões como essa mostram que não há mais espaço para o silenciamento e a impunidade. A luta por mais mulheres na política passa, necessariamente, por garantir que aquelas que chegam ao poder possam atuar com segurança e respeito”, disse a deputada.