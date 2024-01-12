Funcionários feridos na ArcelorMittal têm alta e acidente é investigado

Os dois funcionários da ArcelorMittal Tubarão que ficaram feridos após a queda de um duto de uma estrutura metálica, na tarde de quinta-feira (11) na Serra, receberam alta no início da noite. Segundo nota divulgada pela empresa, eles foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem lesões graves. Antes disso, os trabalhadores receberam os primeiros socorros ainda no local. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), um deles torceu o pé e o outro foi levado ao hospital por conta do abalo psicológico.
A ArcelorMittal Tubarão informou que as causas da ocorrência estão sendo investigadas. As polícias Militar, Civil, assim como o Corpo de Bombeiros não foram acionados para a ocorrência.