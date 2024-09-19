Funcionário do Saae morre ao fazer reparo em rede de água em Linhares

Waldeir Costa Pereira morreu enquanto trabalhava no reparo de uma rede de água que rompeu na região da Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Raphael Verly/Acervo pessoal

Um funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares Norte do Espírito Santo , morreu enquanto trabalhava no reparo de uma rede de água que rompeu na região da Linha Verde, no bairro Lagoa do Meio, na tarde desta quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima, identificada como Waldeir Costa Pereira, de 43 anos, tenha recebido uma descarga elétrica.

"Segundo os operadores que viram o acidente, Waldeir e outro colega estava cavando um duto que aparentemente havia se rompido. Nesse momento, os dois estavam embaixo de uma retroescavadeira e começaram a dizer que estavam sentindo choques elétricos no corpo. Um conseguiu sair do local, mas ele, não", explicou o sargento Campagnaro, da Polícia Militar, à reportagem da TV Gazeta.

Por nota, o Saae de Linhares lamentou profundamente a morte do servidor. O órgão informou que, devido ao acidente, a manutenção da rede de distribuição de água foi suspensa e será retomada após a finalização da perícia, prevista para a tarde desta quinta-feira (19). "A região afetada, em caso de necessidade, poderá ser abastecida com caminhão pipa que deve ser solicitado pelo telefone 2103 1311", acrescentou.