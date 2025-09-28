Frio forma cristais de gelo e chega a 5° mesmo na primavera no Caparaó
Atualizado em 28/09/2025 às 14h48
A queda de temperatura no Parque Nacional do Caparaó, localizado na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, formou cristais de gelo na paisagem. Em um vídeo registrado pelo guia de turismo Ivan Souza, na manhã deste domingo (28), é possível ver que um "caminho" de gelo se formou a partir da água contida na terra.
Mesmo com o início da primavera, os termômetros marcaram 5°C no Parque. Durante o inverno, a temperatura chegou a -2 °C no local. No sábado (27), a temperatura máxima em todo o Espírito Santo chegou aos 28 °C, com mínima de 8 °C nas regiões Sul e Serrana.