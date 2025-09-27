Como fica o tempo neste sábado no Espírito Santo; veja por regiões
Publicado em 27/09/2025 às 08h56
O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo neste sábado (27), com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia na parte litorânea devido à umidade vinda do mar. Segundo o Incaper, não deve chover nas demais regiões. Embora a equipe de meteorologia aponte que as temperaturas sobem de forma acentuada, a máxima não passa dos 28ºC — e a mínima chega a 8ºC em algumas regiões.
- Grande Vitória: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C
- Região Sul: mínima de 8 e máxima de 28ºC
- Região Serrana: mínima de 8 e máxima de 27ºC
- Região Norte: mínima de 15 °C e máxima de 23 °C
- Região Noroeste: mínima de 12 °C e máxima de 27 °C