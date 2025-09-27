Como fica o tempo neste sábado no Espírito Santo; veja por regiões

O tempo deve permanecer instável no Espírito Santo neste sábado (27), com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia na parte litorânea devido à umidade vinda do mar. Segundo o Incaper, não deve chover nas demais regiões. Embora a equipe de meteorologia aponte que as temperaturas sobem de forma acentuada, a máxima não passa dos 28ºC — e a mínima chega a 8ºC em algumas regiões.