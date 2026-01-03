Forte chuva com queda de granizo volta a atingir Cachoeiro de Itapemirim

Voltou a chover forte em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (3). Alguns bairros como Gilberto Machado, Aquidaban e BNH registraram alagamentos. Também há relatos de queda de granizo. A Defesa Civil informou que não teve acionamento.

O município foi fortemente atingido por temporal no primeiro dia do ano e diversos bairros ficaram sem energia por quase 20 horas — cerca de 4,6 mil imóveis, segundo a EDP, empresa do setor elétrico que atende a região.