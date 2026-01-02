Após temporal, 4.627 imóveis ficaram sem luz em Cachoeiro de Itapemirim
O temporal com fortes ventos na noite de quinta-feira (1°) em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, provocou a queda de árvores e objetos sobre a rede elétrica. Diversos bairros ficaram sem energia por quase 20 horas. Até as 16 horas desta sexta-feira (2), a prefeitura afirmava que 4.627 imóveis estavam sem energia. Mas, segundo a concessionária EDP, o serviço já foi normalizado para 91% dos clientes.
Foram afetados moradores de bairros como Aquidaban e Amarelo, na sede, e do distrito de Itaoca, no interior, conforme reportagem da TV Gazeta Sul.
Por meio de nota, a EDP disse que, em situações com grande volume de ocorrências como essa, prioriza atendimentos a hospitais, postos de saúde, escolas, creches e serviços essenciais. A empresa informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada para o atendimento às ocorrências.
A EDP firmou ainda que em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, como a Defesa Civil, e que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos.
Esta matéria teve título e texto atualizados após a EDP informar que o abastecimento de energia foi restabelecido para 91% dos imóveis.