Filhotes de gambá tentam mamar em mãe morta e são resgatados em Cariacica

Quatro filhotinhos de gambá foram flagrados mamando na mãe, morta, na manhã desta terça-feira (19), em São Geraldo, Cariacica. O construtor Nilson Santos Sales, de 54 anos, fez o registro e enviou o vídeo para A Gazeta. Os animais foram resgatados pela administração municipal, segundo afirmou.
De acordo com o homem, ele trabalhava em uma obra quando viu os animais. Por volta de 8h, acionou o recolhimento dos filhotes, o que ocorreu cerca de duas horas depois. "Fiquei com uma dó. As 'maminhas' da gambá estavam todas mordidas, porque eles seguravam forte, vendo se saía leite", contou Nilson.
Não há informações sobre o que teria provocado a morte da gambá. A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), informou que os animais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).