Familiares e amigos de jovem morto pela PM protestam em avenida da Serra

Protesto na Avenida Audifax Barcelos Neves, na Serra, na manhã desta sexta-feira (31) Crédito: Leitor | A Gazeta

Familiares e amigos de Filipe Souza do Nascimento, de 24 anos, morto pela Polícia Militar no último domingo (26), fizeram um protesto na Avenida Audifax Barcelos Neves, na altura do bairro Residencial Centro da Serra, na Serra, na manhã desta sexta-feira (31). Segundo testemunhas, a manifestação pedindo por justiça, com fogo em pneus, começou às 6h, interditando a via. Por volta das 8h, policiais militares chegaram ao local e as pessoas pararam com o bloqueio.

De acordo com a Prefeitura da Serra, a Força Tática da PM e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) estiveram na região. O pedido dos manifestantes é acesso às imagens de câmeras de segurança que flagraram o caso, já que testemunhas teriam dado à família uma versão diferente da apresentada pela PM.

Filipe Souza do Nascimento, de 24 anos, morto pela Polícia Militar no bairro Residencial Centro da Serra Crédito: Acervo familiar

Conforme a corporação, na madrugada de domingo Filipe teria apontado uma arma contra um veículo na Rua Jacarandá. Os militares ordenaram que ele parasse com a ação, mas o homem começou a atirar e um dos policiais realizou 13 disparos para contê-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu dentro da ambulância.

Na ocasião, a PM informou que a arma usada pelo policial que atirou no suspeito foi recolhida para perícia balística e que o caso foi registrado como "auto de resistência". Por envolver agente do Estado, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

