Confronto armado entre suspeito e policiais acaba em morte na Serra
Um confronto armado entre suspeito e policiais militares acabou em morte na Serra, Região Metropolitana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (26). A corporação informou que uma equipe do 6º Batalhão foi acionada para checar a denúncia de que homens com armas teriam ameaçado um morador do bairro Residencial Centro da Serra. Durante as buscas, por volta de 2h20, um suspeito que estava na Rua Jacarandá atirou contra os militares, que revidaram.
O Samu/192 foi acionado, mas o suspeito morreu no local . Equipes das polícias Civil e Científica estiveram na rua para recolher armas e munições para a perícia. O caso será investigado pela 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Militar informou que a arma usada pelo policial que atirou no suspeito foi recolhida para perícia balística e que o caso foi registrado como "auto de resistência". Outros detalhes não foram divulgados.