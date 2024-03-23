Família fica presa em loja com água até o pescoço durante enchente no ES

Uma família ficou com água no nível do pescoço em uma loja, durante a forte tempestade que devastou a cidade de Mimoso no Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um homem pede ajuda e relata que não consegue sair do local.

Na tarde deste sábado (23), o dono do estabelecimento confirmou à reportagem de A Gazeta que o vídeo foi registrado durante a inundação. Segundo ele, no vídeo aparecem o filho e a nora dele, além de um funcionário.

O dono da loja disse que o grupo estava dentro da loja tentando levantar os produtos, mas foi surpreendido com a velocidade com que a água subiu. Ele relatou que recebeu informações de que o grupo conseguiu se salvar, mas contou que a comunicação na localidade está difícil, pois não há energia nem sinal telefônico.