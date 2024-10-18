Falha em semáforo causa acidente na Avenida Mário Gurgel em Cariacica

Acidente entre caminhonete e ônibus em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta, os motoristas da Nissan Frontier e do coletivo não se feriram, mas os dois veículos ficaram com a frente danificada. Por volta das 10h, não havia mais trânsito lento na Avenida Mário Gurgel. Um problema apresentado por um semáforo na Avenida Mário Gurgel, trecho municipalizado da BR 262, em Cariacica , causou um acidente entre uma caminhonete e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (18), na altura do bairro Vila Capixaba. No momento da colisão, não havia nenhuma equipe de fiscalização de trânsito para orientar os condutores. Conforme mostrado ao vivo pela, os motoristas da Nissan Frontier e do coletivo não se feriram, mas os dois veículos ficaram com a frente danificada. Por volta das 10h, não havia mais trânsito lento na Avenida Mário Gurgel.

O ônibus chegou a perder o vidro dianteiro com o impacto da batida. O problema do semáforo, que está apagado, foi registrado ao vivo pelo repórter João Brito durante o Bom Dia ES, da TV Gazeta, por volta das 7h. Cerca de 40 minutos depois, o acidente aconteceu. Logo após o acidente, a Prefeitura de Cariacica informou à reportagem que enviaria uma equipe ao local. Por volta das 8h, guardas municipais chegaram ao local para sinalização e organização do fluxo. O coletivo e o carro foram retirados da pista principal.

A colisão entre os dois veículos piorou ainda mais o fluxo do trânsito no trecho. De acordo com informações apuradas no local, o motorista da linha 757, que faz o percurso (abaixo) entre o Terminal de Campo Grande e o bairro Novo Horizonte, fazia uma conversão na avenida quando bateu no carro. O motorista do Nissan Frontier seguia no sentido Vitória quando foi surpreendido. "Está tudo bem, graças a Deus. O semáforo estava apagado e eu entrei", disse o motorista à TV Gazeta.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que, segundo a empresa responsável pelo coletivo, o semáforo estava apagado para a caminhonete e aberto para o ônibus quando houve a colisão.