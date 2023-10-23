Exposição traz recorte dos 40 anos de carreira do fotógrafo Tadeu Bianconi

O jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi comemora seus 40 anos de carreira e traz toda a diversidade de suas obras em exposição que abre nesta segunda-feira (23), às 19h, na Mosaico Fotogaleria, localizada na Mata da Praia. A mostra "Tempo, Tempo, Tempo" conta com mais de 900 fotografias de várias vertentes, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades.

Além de quadros com molduras tradicionais, a exposição conta com seis grandes painéis de ‘prova de contato’ que revelam como funciona o processo de edição do fotógrafo desde a era analógica até hoje. Uma novidade é a venda de todas as fotografias expostas no local, desde os quadros prontos, bem como as cópias impressas.