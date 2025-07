Executivo estadual

Ex-vice-prefeita de Vitória é nomeada para cargo no governo do ES

A ex-vice-prefeita de Vitória na primeira gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos), Capitã Estéfane (Podemos), foi nomeada para ocupar cargo comissionado no governo do Espírito Santo .

Edição do Diário Oficial do Espírito Santo desta terça-feira (1º) traz a nomeação de Estéfane para o cargo de assessora especial na Secretaria de Estado do Trabalho (Setades).