Ex-jogador do Vasco é preso novamente suspeito de tráfico em Cachoeiro
O ex-jogador de futebol Yago Moreira Silva, de 36 anos, foi preso novamente por tráfico de drogas neste sábado (27), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Detalhes sobre como ocorreu a abordagem não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, Yago, que já atuaou pelo Vasco, foi flagrado com uma pedra de crack pesando aproximadamente 109 gramas, além de um celular e R$ 881,00 em espécie. Yago já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2024, também por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Em 30 de junho deste ano, ele conseguiu um alvará de soltura e deixou o sistema prisional.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi novamente autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.