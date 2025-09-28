Ex-jogador do Vasco é preso novamente suspeito de tráfico em Cachoeiro

O ex-jogador de futebol Yago Moreira Silva, de 36 anos, foi preso novamente por tráfico de drogas neste sábado (27), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Detalhes sobre como ocorreu a abordagem não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar, Yago, que já atuaou pelo Vasco, foi flagrado com uma pedra de crack pesando aproximadamente 109 gramas, além de um celular e R$ 881,00 em espécie. Yago já havia sido preso em flagrante em dezembro de 2024, também por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Em 30 de junho deste ano, ele conseguiu um alvará de soltura e deixou o sistema prisional.