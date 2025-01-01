Evento clandestino de réveillon termina com tiros de borracha na Serra

De acordo com a corporação, os militares receberam denúncias de que a festa havia sido promovida por uma liderança do tráfico da região. No local estavam cerca de mil pessoas. "Indivíduos armados, incluindo portadores de fuzis, foram vistos fugindo após a chegada dos militares, mas não foi possível realizar abordagens devido ao risco de confronto, causando danos aos populares presentes. As equipes emitiram ordens para dispersão do evento, uma vez que não havia autorização para sua realização, mas as ordens foram ignoradas. A população reagiu de forma hostil com xingamentos e arremesso de objetos contra os policiais, que utilizaram munições não letais e granadas de efeito moral para dispersar a multidão", disse a PM.