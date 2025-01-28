Euclério convida Arnaldinho para o União Brasil: 'Ele e outros nomes do ES'

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), convidou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), para se filiar ao União Brasil, legenda que o chefe do Executivo cariaciquense deverá presidir em âmbito estadual a partir do próximo mês, assumindo o posto hoje ocupado pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União).
O convite a Arnaldinho foi confirmado à reportagem de A Gazeta pelo próprio Euclério, na tarde desta terça-feira (28). O futuro presidente do União Brasil afirmou que, além do prefeito de Vila Velha, outros nomes de peso, segundo ele, foram convidados a integrar o partido.
"Fiz o convite ao Arnaldinho no domingo. Além dele, também convidei outros nomes no Estado. Essas estão sendo minhas primeiras ações como futuro presidente do União", disse Euclério, que segue internado, em um hospital particular de Cariacica, desde o último dia 20, para tratar um quadro de infecção urinária. O prefeito foi submetido a um transplante de rim no dia 10 deste mês.
Quando foi anunciado novo presidente do União Brasil em território capixaba, Euclério informou que a gestão da legenda seria feita de maneira compartilhada com o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), principal articulador da volta do prefeito ao partido que havia deixado em 2023.
Arnaldinho, que conforme o mercado político estaria de saída do Podemos, foi procurado para comentar o convite feito pelo prefeito de Cariacica. Em caso de resposta do mandatário, este texto será atualizado.