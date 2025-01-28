Euclério convida Arnaldinho para o União Brasil: 'Ele e outros nomes do ES'

Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na Prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha

O convite a Arnaldinho foi confirmado à reportagem de A Gazeta pelo próprio Euclério, na tarde desta terça-feira (28). O futuro presidente do União Brasil afirmou que, além do prefeito de Vila Velha, outros nomes de peso, segundo ele, foram convidados a integrar o partido.

Quando foi anunciado novo presidente do União Brasil em território capixaba, Euclério informou que a gestão da legenda seria feita de maneira compartilhada com o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), principal articulador da volta do prefeito ao partido que havia deixado em 2023.