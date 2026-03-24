Estudante da Ufes fica ferida em acidente dentro de campus em Vitória

Uma estudante de Engenharia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) ficou ferida após um acidente dentro do campus de Goiabeiras, em Vitória. A jovem estava na garupa de uma moto por aplicativo, na manhã desta terça-feira (24), quando o veículo colidiu com um carro. Ela foi encaminhada a um hospital com suspeita de fratura no braço.

Testemunhas relataram ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que os dois veículos seguiam na mesma direção no momento da colisão. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. Pessoas que estavam no local também reclamaram da demora no atendimento da ocorrência. Segundo relatos, os condutores aguardaram cerca de quatro horas pela chegada da polícia.