Estabelecimentos são notificados por poluição sonora em Vitória

Ação percorreu diferentes bairros de Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Dois estabelecimentos foram notificados por poluição sonora durante uma operação de fiscalização que percorreu diferentes pontos de Vitória, inclusive na orla de Camburi. A ação foi realizada entre quinta-feira (16) e a madrugada de sábado (18) por órgãos da prefeitura.

De acordo com as equipes, os proprietários dos locais autuados terão 30 dias para apresentar projetos de adequação compatíveis com os tipos de eventos realizados. O objetivo é reduzir o impacto do som alto e eliminar o incômodo causado aos moradores da região. As notificações têm caráter orientativo e corretivo, ou seja, não houve aplicação de multa.

As ações foram motivadas pelo aumento de ocorrências envolvendo barulho em pontos de grande concentração de público. Segundo a prefeitura, as fiscalizações vão continuar de forma semanal por pelo menos um mês. Caso os negócios não adotem as medidas exigidas no prazo, poderão ter as atividades sonoras interditadas.

As visitas aos pontos comerciais têm contato com o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), da Guarda Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e da Vigilância Sanitária (Visa).