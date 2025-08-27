Escoltados pela PM, ônibus voltam a circular na parte alta do Bairro da Penha

Ônibus circulam no bairro da Penha, em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Os ônibus do Sistema Transcol passaram a circular na parte alta do Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (27), com escolta da Polícia Militar. A medida foi confirmada pelo repórter da TV Gazeta, Alberto Borém, que esteve na região.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, informou que determinou o retorno dos ônibus após conversar com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, garantindo que os itinerários serão acompanhados por viaturas do 1º Batalhão da PM.

"Essa é a nossa garantia. Falei com ele cedo e ele já me respondeu que determinou o retorno de todos os ônibus", declarou Leonardo Damasceno.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) explicou que, por motivo de segurança, os coletivos não circularam no início da manhã desta quarta-feira, mas já retomaram a operação.