Escola municipal de Vitória é evacuada após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio assustou alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Marieta Escobar, em Santa Martha, Vitória, nesta terça-feira (11). Segundo apuração da TV Gazeta, as chamas começaram após um curto-circuito no compressor de um dos aparelhos de ar-condicionado, que fica no auditório. Não houve feridos e as aulas do período da manhã foram suspensas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que "foi uma intercorrência pontual, sem gravidade, que ocorreu quando a equipe da unidade fazia um serviço na parte elétrica. As atividades foram suspensas na manhã e serão retomadas normalmente no turno da tarde. Equipes da empresa responsável já estão no local verificando o ocorrido e providenciando os reparos necessários".