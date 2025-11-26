ES tem alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para todas as cidades
Publicado em 26/11/2025 às 10h14
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (26), um alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso, válido até as 10h de quinta-feira (27), indica perigo potencial de até 50 mm de chuva por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, abrangendo todas as cidades. O risco de alagamentos é baixo.
O alerta de tempestade emitido para o Estado na terça-feira, que se cumpriu com registros até de granizo, não está mais em vigor. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, nesta quarta-feira, a influência marítima mantém chuvas fracas e isoladas no litoral do Espírito Santo.