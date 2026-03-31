ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido Crédito: Reprodução/Arquivo de família

A estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta a facadas pelo marido, um detento que estava no regime semiaberto. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (30), no bairro Itaquari, em Cariacica. Foi a prima dele quem acionou a polícia após o suspeito, identificado como Tiago Machado Paixão, ir até a casa da avó, levando o filho de 3 anos. Diante dos parentes, Tiago confessou que havia matado a mulher e depois fugiu do local, deixando a criança.

Segundo familiares, Thaís morava com o filho na casa onde foi assassinada. Na manhã de segunda, ela teria enviado mensagens ao companheiro comunicando o fim definitivo do relacionamento. A família acredita que essa pode ter sido a principal motivação do crime.

"Eu havia conversado com ela pela manhã, ela tinha demonstrado querer pôr fim a esse relacionamento e, infelizmente, acabou resultando nesse fim trágico, revelou Thiago Santos Andrade, que é primo de Thaís e advogado da família.

Ainda segundo Thiago, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. "Thais era uma pessoa maravilhosa, gostava bastante de viver a vida. Estava vivendo uma nova fase da vida, estudante de Direito no 3º período, agora estagiária, com filhinho de três anos. Estava se dedicando de corpo e alma à graduação em Direito, tinha excelentes notas. Mais um feminicídio nessa quinzena que se soma a esssa estatística perversa", desabafou o primo.