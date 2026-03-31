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ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades

Publicado em 31/03/2026 às 11h16
Todas as cidades receberam o alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (31)
Todas as cidades receberam o alerta amarelo do Inmet nesta terça-feira (31) Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (31), um novo alerta amarelo de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até o fim do dia. 

De acordo com o Inmet, a previsão é de acumulado de até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhado de ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, nem utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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Donos de restaurante e loja são detidos por furto de energia no ES

Publicado em 31/03/2026 às 12h21
Operações flagram
Operações flagram "gato" de energia em estabelecimentos de Cariacica e Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Operações conjuntas entre a EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, e a Polícia Civil flagraram furtos de energia em um restaurante em Cariacica e em uma loja de reboques na Serra. As ações ocorreram na última semana, mas foram divulgadas somente nesta terça-feira (31). Em ambos os casos, os proprietários foram conduzidos à delegacia.

No restaurante em Cariacica, foi identificada uma fraude no medidor. Já no estabelecimento da Serra, técnicos encontraram uma ligação direta à rede elétrica, sem medição, o que impedia o faturamento do consumo pela concessionária. A fiscalização contou com o apoio de policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e de peritos do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Além da punição criminal, os responsáveis devem ressarcir os valores da energia não faturada e arcar com danos aos equipamentos, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Polícia Civil não informou o encaminhamento dado aos detidos até a publicação desta reportagem.

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Homem é preso por ameaçar companheira e ter arma ilegal em Cachoeiro

Publicado em 31/03/2026 às 12h05
Pistola Beretta calibre 6.35 com numeração raspada foi apreendida
Pistola Beretta calibre 6.35 com numeração raspada foi apreendida Crédito: Polícia Militar

Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira e por porte ilegal de arma de fogo, na noite de segunda-feira (30), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Após a saída do suspeito, a mulher acionou a polícia. No local, ela contou aos militares que houve uma discussão entre o casal e que, durante o desentendimento, o companheiro afirmou que atiraria nela diversas vezes. A vítima também relatou ter sofrido empurrões, assim como o filho.

Ainda de acordo com a denúncia, havia uma arma na residência. Durante as buscas, os policiais encontraram uma pistola Beretta calibre 6.35 com a numeração raspada, além de munições intactas e um carregador. O homem retornou à casa, admitiu ser o dono da arma e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, todos com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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Carro derruba 2 postes em acidente em Colatina; motorista foge do local

Publicado em 31/03/2026 às 11h59
De acordo com a Guarda Municipal, o condutor fugiu antes da chegada das equipes, mas foi identificado e, segundo informações, apresentava sinais de embriaguez. O trânsito foi afetado no bairro Maria das Graças até a retirada do poste danificado.

Um carro derrubou dois postes em um acidente registrado no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (30). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista fugiu do local antes da chegada da equipe.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que um dos postes caiu sobre o veículo, enquanto o outro ficou totalmente no chão. Segundo a Guarda, o condutor foi identificado e, conforme relatos colhidos no local, apresentava sinais de embriaguez. O carro foi removido e encaminhado ao pátio. O trânsito na região ficou prejudicado até a retirada dos postes, que ocorreu ainda na noite de segunda-feira.

A Luz e Força Santa Maria informou que os postes atingidos eram destinados exclusivamente a redes de telecomunicações e, portanto, não houve impacto no fornecimento de energia elétrica.

A Guarda Municipal informou ainda que o motorista foi autuado com base no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da não remoção do veículo do local do acidente quando necessária para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

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Temporal alaga ruas, derruba muro e interdita quadra esportiva em Alegre

Publicado em 31/03/2026 às 11h01
Chuva causou alagamentos e um muro caiu

Uma forte chuva atingiu o município de Alegre, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de segunda-feira (30), e provocou alagamentos em ruas do Centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil municipal, a falta de drenagem contribuiu para o desabamento de um muro, que atingiu um dos pilares de ferro de uma quadra poliesportiva no bairro Vila Alta. O local foi interditado.

Ainda segundo o órgão, foram registrados 67,4 milímetros de chuva. Durante a noite, também houve queda de barreiras e de árvores na estrada que liga o distrito de Celina, em Alegre, ao município de Guaçuí. A via já foi liberada, e equipes da prefeitura devem realizar a limpeza nos pontos afetados.

Nesta terça-feira (31), equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil irão até o local do desabamento para restabelecer o sistema de drenagem. Em seguida, será elaborado um projeto para a recuperação da quadra. A orientação é que moradores, principalmente crianças, não entrem no espaço até que as intervenções sejam concluídas.

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Caminhão com carga de sucata tomba e interdita BR 101 em Atílio Vivácqua

Atualizado em 31/03/2026 às 10h11
Acidente interdita BR 101 em Atílio Vivácqua
Acidente interdita BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Redes sociais

Um caminhão carregado com sucata tombou na cabeceira de uma ponte e interditou totalmente o trecho no km 424 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (31). A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista não se feriu. 

De acordo com o condutor, ele cochilou ao volante por volta das 3h, colidiu contra a proteção lateral da pista e, em seguida, o caminhão tombou. O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi destombado durante a manhã, quando também foi realizada a limpeza da pista. A rodovia permaneceu totalmente interditada até as 9h20, de acordo com a Ecovias Capixaba, sendo liberada em seguida.

Durante o período de interdição, um outro acidente foi registrado na BR 101, no km 393, em Rio Novo do Sul. Um caminhão carregado de coco não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira de um carro de passeio, que acabou sendo prensado contra uma carreta à frente. 

Segundo a PRF, duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas. Uma delas, um idoso de 77 anos que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para o resgate. O motorista do caminhão também sofreu ferimentos graves em uma das pernas e foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Carro é atingido por caminhão durante engarrafamento
Carro é atingido por caminhão durante engarrafamento Crédito: Redes sociais
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Universitária é morta em Cariacica pelo marido que estava no regime semiaberto

Publicado em 30/03/2026 às 21h56
Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido que estava de
Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta pelo marido Crédito: Reprodução/Arquivo de família

A estudante de Direito Thaís Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos, foi morta a facadas pelo marido, um detento que estava no regime semiaberto. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (30), no bairro Itaquari, em Cariacica. Foi a prima dele quem acionou a polícia após o suspeito, identificado como Tiago Machado Paixão,  ir até a casa da avó, levando o filho de 3 anos. Diante dos parentes, Tiago confessou que havia matado a mulher e depois fugiu do local, deixando a criança. 

Segundo familiares, Thaís morava com o filho na casa onde foi assassinada. Na manhã de segunda, ela teria enviado mensagens ao companheiro comunicando o fim definitivo do relacionamento. A família acredita que essa pode ter sido a principal motivação do crime.

"Eu havia conversado com ela pela manhã, ela tinha demonstrado querer pôr fim a esse relacionamento e, infelizmente, acabou resultando nesse fim trágico, revelou Thiago Santos Andrade, que é primo de Thaís e advogado da família.

Ainda segundo Thiago, Thaís cursava o terceiro período de Direito e tinha muitos planos para o futuro. "Thais era uma pessoa maravilhosa, gostava bastante de viver a vida. Estava vivendo uma nova fase da vida, estudante de Direito no 3º período, agora estagiária, com filhinho de três anos. Estava se dedicando de corpo e alma à graduação em Direito, tinha excelentes notas. Mais um feminicídio nessa quinzena que se soma a esssa estatística perversa", desabafou o primo.

Familiares de Thaís estiveram no Departamento Médico Legal, ainda na noite de segunda, para fazer a liberação do corpo. O suspeito do feminicídio tinha passagens na polícia por tráfico. Atualmente Tiago Machado Paixão trabalhava em uma empresa de artefatos de concreto na Serra e depois do expediente vontava ao presídio. Mais detalhes sobre o caso foram solicitados às polícias Militar, Civil e também à Secretaria de Estado da Justiça.

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Assistente social assume vaga de Cyntia Grillo na Secretaria do Trabalho do ES

Publicado em 30/03/2026 às 20h48
Ricardo Ferraço convida Fernanda Mota Gonçallo para ser a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
Ricardo Ferraço convidou Fernanda Mota Gonçallo para ser a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social Crédito: Cid Costa/GovernoES

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) do Espírito Santo passará a ser comandada por Fernanda Mota Gonçallo. A assistente social e servidora pública substitui Cyntia Grillo, que deixa a pasta para cumprir prazo de desincompatibilização do posto, segundo determina a Justiça Eleitoral, tendo em vista que disputará uma vaga de deputada estadual nas eleições deste ano.

A saída de Cyntia da Setades foi comunicada pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), no início da noite desta segunda-feira (30). Ferraço assume o governo do Estado na próxima quinta-feira (2), em função da renúncia do governador Renato Casagrande (PSB), antes da conclusão do mandato, para concorrer a vaga no Senado nas eleições.

Formada em Serviço Social e atual subsecretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Setades, Fernanda tem experiência na área, com atuação no Estado e em municípios.

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Roda se solta de caminhão, causa acidentes e deixa dois feridos na Serra

Publicado em 30/03/2026 às 19h42
Trânsito fica intenso na Avenida Mestre Álvaro após acidente
O trânsito ficou complicado na Avenida Mestre Álvaro, no trecho da rodovia em Barro Branco Crédito: Geisa Mozer

A roda solta de um caminhão acabou causando um acidente com quatro veículos que deixou dois feridos na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta segunda-feira (30). Conforme a Secretaria de Defesa Social (Sedes) do município, o automóvel seguia para Vitória, mas, quando passou próximo ao bairro Nova Carapina II, ainda na cidade serrana, parte do veículo se soltou por falha mecânica, atingiu uma van que trafegava na direção contrária e levou à colisão de uma moto com a traseira de um carro.

Apesar de ninguém ter se ferido na van, a batida entre o carro e a motocicleta deixou os dois ocupantes do veículo menor machucados. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos, na Serra. 

Por causa da situação, um intenso engarrafamento se formou no local. Imagens enviadas para a reportagem mostram motoristas passando por dentro do bairro Barro Branco para fugir do trânsito. Para auxiliar os condutores, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra atuou na sinalização do trecho e na fluidez do trânsito.

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Maconha enviada do RJ é apreendida em carro de aplicativo no interior do ES

Publicado em 30/03/2026 às 18h24
18 tabletes de maconha estavam em bolsa encontrada em carro de aplicativo em Iúna, no Caparaó do ES
18 tabletes de maconha estavam em bolsa encontrada em carro de aplicativo em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A passageira de um carro de aplicativo foi detida ao transportar drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (30). A suspeita estaria indo para Vitória, mas o veículo foi abordado e parado pela Polícia Militar no distrito de Uberaba, em Iúna, na região do Caparaó capixaba. Segundo a denúncia recebida pelos policiais, ela optava por rotas alternativas pelo interior do Estado para evitar a fiscalização.

Dentro de uma bolsa que estava no banco traseiro foram encontrados 18 tabletes de maconha, cinco porções menores de drogas conhecidas como "ice" e "pac", além de um celular. O motorista disse que já tinha feito esse trajeto anteriormente com a mesma cliente, mas que não sabia o que ela transportava. A mulher confessou que a bolsa era dela, porém afirmou não conhecer o material.

O carro foi removido para um pátio do Detran|ES e os dois foram levados para a delegacia de Ibatiba. A Polícia Civil disse que o caso segue em andamento no atual plantão.

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Mulher morre após colisão entre moto de app e carro na BR 259 em Colatina

Atualizado em 31/03/2026 às 09h07
A mulher que estava na carona da motocicleta, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local; o piloto foi socorrido e levado ao Hospital Sílvio Avidos
Acidente fatal ocorreu na BR 259 em Maria das Graças, Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Uma mulher identificada como Amanda Vieira França, de 31 anos, morreu em um acidente de trânsito na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). A vítima estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro, no bairro Maria das Graças. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto realizava corridas por aplicativo.

O piloto ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município. Já o motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A perícia foi acionada para atender a ocorrência.

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Macaco e iguana comprados ilegalmente por capixabas são resgatados no RJ

Publicado em 30/03/2026 às 17h13
Macaco-prego e iguana comprados ilegalmente por capixabas foram resgatados pela PRF no RJ
Macaco-prego e iguana comprados ilegalmente por capixabas foram resgatados pela PRF no RJ Crédito: Divulgação/PRF

Um macaco-prego e uma iguana comprados por três pessoas do Espírito Santo foram resgatados na BR 116 em Piraí, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os animais foram encontrados no porta-malas de um carro em que uma mulher e dois homens viajavam. Os capixabas explicaram que compraram ilegalmente o primata por R$ 4 mil e o réptil por R$ 200, em uma feira livre na capital de São Paulo. A PRF-RJ não soube informar se eles estavam a caminho do ES.

Eles foram levados para a delegacia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) foi procurada para mais detalhes sobre o encaminhamento dado aos detidos.

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Motociclista tenta subornar agente da Guarda de Vitória e acaba preso

Publicado em 30/03/2026 às 17h05
Tentativa de suborno aconteceu durante blitz, realizada no bairro Boa Vista
Tentativa de suborno aconteceu durante blitz, realizada no bairro Boa Vista Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória

Um motociclista, de 49 anos, foi preso após tentar subornar agentes da Guarda de Vitória, durante uma blitz realizada no bairro Boa Vista, na Capital capixaba, na madrugada desta segunda-feira (30). Além disso, o homem estava embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O inspetor Corrêa, da Guarda de Vitória, contou como foi a tentativa de suborno: "Ele disse que deveríamos indicar uma chave Pix para que pudesse fazer uma transferência no dia seguinte, já que naquele momento estaria sem dinheiro, pois saía de um motel", disse. O motociclista ainda tentou resistir, mas foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e corrupção ativa, além de conduzir o veículo sob efeito de álcool e dirigir sem habilitação. Após isso, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A Guarda de Vitória destacou que oferecer suborno a um agente é crime, mesmo que a oferta não seja aceita.

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Motorista é preso após acidente e recusa de bafômetro na BR 262 no ES

Publicado em 30/03/2026 às 12h28
Batida envolveu duas caminhonetes na BR 262 em Ibatiba
Batida envolveu duas caminhonetes na BR 262 em Ibatiba Crédito: Instagram | @tvpluenzy

Um motorista foi preso após se envolver em um acidente na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma Toyota Hilux e se recusou a realizar o teste do bafômetro. No entanto, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil.

A colisão lateral envolveu uma Fiat Toro, cujo motorista também saiu ileso. Segundo a Polícia Civil, o condutor da Hilux, de 61 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

A autoridade policial arbitrou fiança, mas o valor não foi divulgado. Caso a quantia não seja paga, o motorista será encaminhado ao sistema prisional. A identidade do homem não foi revelada.

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Criminosos invadem loja duas vezes e levam R$ 10 mil em produtos em Sooretama

Publicado em 30/03/2026 às 12h04
Segundo o proprietário, foram levados um notebook, um celular, bolsas e bags, materiais de papelaria e copos térmicos.

Dois criminosos invadiram uma loja no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e levaram cerca de R$ 10 mil em produtos durante a madrugada de domingo (29). Segundo o proprietário do estabelecimento, os suspeitos furtaram um notebook, um celular, bolsas, materiais de papelaria, copos térmicos e R$ 165 em dinheiro.

Ainda de acordo com o dono, os criminosos chegaram por volta das 2h20, estacionaram o carro em uma rua lateral e invadiram a loja. Na primeira ação, levaram o notebook e o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, deixaram o local. Cerca de uma hora depois, por volta das 3h30, a dupla retornou ao estabelecimento e levou mais produtos, como bolsas, celular, canetas marcadoras, lápis de cor, tintas e outros itens.

Polícia Militar informou que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso e aguarda o retorno.

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Mulher é ferida pelo companheiro durante briga familiar em Viana

Publicado em 30/03/2026 às 11h58
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, onde caso foi registrado Crédito: Ricardo Medeiros

Uma mulher de 40 anos foi ferida pelo próprio companheiro, de 31, durante uma briga generalizada entre familiares no bairro Soteco, em Viana, na noite de domingo (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes flagraram o suspeito tentando fugir pelos fundos da residência. Ele chegou a pular de uma varanda com cerca de dois metros de altura, mas foi alcançado.

A PM não informou qual objeto foi utilizado na agressão, apenas que se tratava de uma arma branca. O homem foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi e, em seguida, encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e também por desobediência.

Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Incêndio destrói casa de dois andares em Vila Velha; veja vídeo

Publicado em 30/03/2026 às 10h42
Uma casa pegou fogo no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite de domingo (29)

Um incêndio atingiu uma residência de dois andares no bairro Aribiri, em Vila Velha, na noite de domingo (29). As chamas também atingiram a parede de uma casa vizinha e galhos de uma árvore. De acordo com os Bombeiros, a equipe realizou o isolamento da área para evitar riscos a imóveis vizinhos e iniciou o combate ao fogo.

Após o controle do incêndio, foi feito o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Durante as buscas no interior do imóvel não foram encontradas vítimas. Segundo apuração da TV Gazeta, o incêndio começou no segundo andar da residência, onde não havia ninguém no momento, já que os moradores estavam fora.

No primeiro pavimento, vivem duas famílias, e as casas não foram atingidas diretamente pelo fogo. No entanto, uma moradora, uma mulher de 63 anos, com deficiência visual, teve dificuldade para deixar o imóvel e acabou inalando fumaça. Ela foi atendida e, apesar do susto, passa bem.

A suspeita dos moradores é de que tudo tenha começado com um curto-circuito em um dos quartos. Após o combate às chamas, o local foi isolado para avaliação da Defesa Civil Municipal. 

O churrasqueiro Warley Felipe Amorim morava com a mãe e o irmão no segundo andar da casa. Ele contou que perdeu até as roupas que tinha. Ele e a família foram para casa de parentes e não sabem como vai ser daqui para frente.

* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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Quase todo o ES entra em novo alerta amarelo de acumulado de chuva

Publicado em 30/03/2026 às 10h05

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para acumulado de chuva em 72 cidades do Espírito Santo. O aviso, que está em vigor desde as 9h17, é válido até as 23h59 desta segunda-feira (30). De acordo com o órgão, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e deslizamentos. Apenas o extremo  Sul capixaba não deve ser afetado. Confira os municípios incluídos:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivácqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Conceição do Castelo
  20. Domingos Martins
  21. Ecoporanga
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guarapari
  25. Ibatiba
  26. Ibiraçu
  27. Ibitirama
  28. Iconha
  29. Irupi
  30. Itaguaçu
  31. Itapemirim
  32. Itarana
  33. Iúna
  34. Jaguaré
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Montanha
  45. Mucurici
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Pedro Canário
  51. Pinheiros
  52. Piúma
  53. Ponto Belo
  54. Presidente Kennedy
  55. Rio Bananal
  56. Rio Novo do Sul
  57. Santa Leopoldina
  58. Santa Maria de Jetibá
  59. Santa Teresa
  60. São Domingos do Norte
  61. São Gabriel da Palha
  62. São Mateus
  63. São Roque do Canaã
  64. Serra
  65. Sooretama
  66. Vargem Alta
  67. Venda Nova do Imigrante
  68. Viana
  69. Vila Pavão
  70. Vila Valério
  71. Vila Velha
  72. Vitória
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Pedagoga assume vaga de Vitor de Angelo na Secretaria de Educação do ES

Publicado em 30/03/2026 às 09h48
Ricardo Ferraço e a nova secretaria de Educaçao, Andréa Guzzo Crédito: Cid Costa

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, vai deixar o comando da pasta para disputar as eleições de 2026. Para sua cadeira, foi convidada a pedagoga Andréa Guzzo. A mudança foi divulgada nesta segunda-feira (30), pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Pela legislação eleitoral, quem pretende se candidatar a algum cargo eletivo precisa se descompatibilizar de suas funções no Executivo até 4 de abril, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Convidei a pedagoga Andréa Guzzo para ser a secretária de Estado da Educação. Servidora pública efetiva, na Sedu, foi responsável pela Gerência de Ensino Médio e subsecretária da Educação Básica e Profissional. Com mérito, vai dar sequência ao eficiente trabalho do secretário Vitor de Angelo, a quem agradeço toda a dedicação", disse o vice-governador.

Ricardo Ferraço (MDB) vai assumir o comando do governo do Espírito Santo na próxima quinta-feira (2), após a saída de Renato Casagrande (PSB), que pretende disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Já Vitor de Angelo pretende se candidatar a deputado federal.

Na semana passada, o vice-governador anunciou outras trocas no secretariado também por conta do pleito de 2026. Enio Bergoli deixará o comando da Secretaria de Agricultura, em busca de uma vaga de deputado federal. Em seu lugar, entra Carlos Luiz Tesch Xavier, então subsecretário para Assuntos Administrativos.

Já o enfermeiro Kim Barbosa, que atuava como subsecretário de Regulação do Acesso em Saúde, assume o comando da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ele substituirá Tyago Hoffmann (PSB), que vai se desvincular da pasta na próxima terça-feira (31), também em busca de uma vaga de deputado federal.

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Homem rouba carro em posto de combustíveis e sofre acidente em Sooretama

Publicado em 30/03/2026 às 09h40
Homem é preso após roubar carro e sofrer acidente na fuga em Sooretama
Homem é preso após roubar carro e sofrer acidente na fuga em Sooretama Crédito: PMES

Um homem de 31 anos foi preso após roubar um carro e sofrer um acidente durante a fuga na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito chegou a um posto de combustíveis, agrediu o frentista e assumiu o volante de um veículo que estava sendo abastecido. O nome e a idade dele não foram informados.

Segundo a PRF, havia dois passageiros no banco traseiro do carro, que conseguiram sair assim que o assaltante entrou no veículo. O homem deixou o posto e, ao acessar a BR-101, bateu de frente com outro carro que trafegava pela rodovia.

Polícia Militar informou que, antes da chegada dos policiais, o suspeito foi contido por testemunhas que presenciaram o acidente. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) para atendimento médico e, posteriormente, levado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por roubo, resistência à ação policial e desacato à autoridade, e, em seguida, encaminhado para à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).