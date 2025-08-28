Empresário que sumiu em João Neiva é localizado em São Gabriel da Palha

O empresário de 56 anos que estava desaparecido desde o dia 20 de agosto foi encontrado nesta quinta-feira (28) na cidade de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a família, José Nilson Stefanelli havia saído de casa naquele dia com R$ 5 mil, em João Neiva, dizendo que iria ao Centro da cidade — mas não voltou e ninguém conseguiu mais contato com ele.