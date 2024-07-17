Dupla que matou adolescente a tiros por engano em São Gabriel da Palha é condenada

Os suspeitos da morte do adolescente Vitor Alvarenga Sperandio, de 13 anos, foram condenados pela Justiça em julgamento realizado no Fórum de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Wasney Oliveira dos Santos e Renildo Polidório Ribeiro receberam penas de, respectivamente, de 20 anos e de 28 anos de prisão.
De acordo com a decisão do juiz João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga, o conselho de sentença reconheceu que Wasney teve uma participação menor no crime e por isso teve uma condenação inferior a de Renildo, que teve a condenação agravada por impossibilitar a defesa da vítima no cometimento do crime.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o jovem foi morto a tiros por engano, confundido com um rival dos autores do crime. As investigações apontaram que a dupla perseguiu Vitor utilizando uma moto e realizou diversos disparos com metralhadora contra o adolescente. O caso aconteceu em julho de 2021, perto da casa onde ele morava.
A defesa de Wasney e Renildo foi realizada pela Defensoria Pública. "A instituição atua na defesa dos acusados de crimes para que os mesmos tenham seus direitos constitucionais assegurados e, para garantir a lisura do processo, a Defensoria não repassa informações sobre os processos criminais nos quais atua".