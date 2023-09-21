Dupla de detentos sai para trabalhar e não retorna à prisão no ES

Dois detentos da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), no Complexo de Viana, não voltaram para a unidade na noite de quarta-feira (20). Policiais penais realizaram a recaptura de um dos detentos nas imediações do complexo e ele foi reencaminhado ao sistema prisional. O outro permanece foragido.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que os dois internos exerciam atividade laboral fora da penitenciária e cumprem pena em regime semiaberto, com o benefício do trabalho, conforme o que determina a Lei de Execução Penal.
Por estarem no regime semi-aberto e por realizarem atividades fora da penitenciária, a saída dos detentos é considerada evasão e não fuga, quando um detento sai da prisão sem permissão.