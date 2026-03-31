Donos de restaurante e loja são detidos por furto de energia no ES

Operações flagram "gato" de energia em estabelecimentos de Cariacica e Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Operações conjuntas entre a EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, e a Polícia Civil flagraram furtos de energia em um restaurante em Cariacica e em uma loja de reboques na Serra. As ações ocorreram na última semana, mas foram divulgadas somente nesta terça-feira (31). Em ambos os casos, os proprietários foram conduzidos à delegacia.

No restaurante em Cariacica, foi identificada uma fraude no medidor. Já no estabelecimento da Serra, técnicos encontraram uma ligação direta à rede elétrica, sem medição, o que impedia o faturamento do consumo pela concessionária. A fiscalização contou com o apoio de policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e de peritos do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Além da punição criminal, os responsáveis devem ressarcir os valores da energia não faturada e arcar com danos aos equipamentos, conforme normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).