Do Leblon para Serra: seis quilos de haxixe são apreendidos na BR 101

Cerca de 60 tabletes de haxixe — totalizando seis quilos —, além de 500 gramas de skunk (um tipo de cannabis) foram apreendidos em um carro que havia saído do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, e tinha como destino a Serra, na Grande Vitória. Os entorpecentes foram encontrados durante uma abordagem na BR 101, no município de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (15). Os ocupantes do veículo, uma mulher de 22 anos e dois homens, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).