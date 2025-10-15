Do Leblon para Serra: seis quilos de haxixe são apreendidos na BR 101
Cerca de 60 tabletes de haxixe — totalizando seis quilos —, além de 500 gramas de skunk (um tipo de cannabis) foram apreendidos em um carro que havia saído do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, e tinha como destino a Serra, na Grande Vitória. Os entorpecentes foram encontrados durante uma abordagem na BR 101, no município de Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na madrugada de quarta-feira (15). Os ocupantes do veículo, uma mulher de 22 anos e dois homens, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
À polícia, os ocupantes do carro informaram que haviam ido ao Rio para assistir um jogo de futevôlei, mas depois confessaram que foram ao bairro do Leblon, na zona sul da cidade, buscar as drogas. Ainda disseram que seriam remunerados após a entrega dos entorpecentes. Além da droga, três celulares, uma corrente dourada e aproximadamente R$ 800 em espécie foram apreendidos. O caso foi registrado na delegacia do município do interior fluminense.