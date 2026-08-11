Dez quilos de drogas são encontrados em tonel enterrado em Cariacica

Cerca de dez quilos de drogas foram encontrados dentro de um tonel enterrado em um um terreno em Flexal II, em Cariacica, nesta segunda-feira (10). No recipiente estavam 11 tabletes de maconha, 3.332 pinos de cocaína e 1.433 buchas de maconha. Ninguém foi detido.





Segundo o tenente Neris, da Polícia Militar, o local era usado apenas para esconder as drogas. A suspeita é de que os traficantes enterravam o material longe de casas e de locais movimentados para dificultar a ação da polícia.





"Os traficantes guardam as drogas onde não tem ninguém. O criminoso geralmente vai lá, busca o entorpecente e leva até um ponto de tráfico para poder vender. Eles colocam longe de casas e locais movimentados para não haver nenhuma prisão", explicou. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)