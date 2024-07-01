Detento do semiaberto é morto a tiros após sair de presídio em Vila Velha

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , esteve no local. A vítima foi identificada como Wanderson Briza de Jesus Oliveira, e tinha 32 anos. Testemunhas disseram terem ouvido cerca de cinco disparos por volta das 5h30, na rua que dá acesso à CASCUVV.

Ainda de acordo com testemunhas, os dois atiradores estavam escondidos atrás de uma árvore, à espera de Wanderson. Assim que passou, a vítima chegou a levantar os braços, se rendendo, mas foi atingida na cabeça e morreu no local.