Advogado atira e mata homem após desentendimento em Linhares

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para onde o corpo da vítima foi levado Crédito: Brunela Alves

Um homem de 52 anos foi baleado e morto por um advogado na noite deste sábado (29) no bairro Planalto, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. A defesa do advogado alega que ele agiu em legítima defesa e que deve se apresentar à delegacia no início desta semana. Como o autor dos disparos ainda não foi autuado, seu nome não foi divulgado pela polícia.

De acordo com relato de testemunhas à Polícia Militar, o assassinato teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima, identificada como Alcione Rosa Silva, e o autor dos disparos. Quando os policiais chegaram ao local do crime, encontraram a vítima deitada em cima de uma réplica de pistola. O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas a vítima morreu a caminho do hospital.

De acordo com Júnior Mendonça, representante legal do autor dos disparos, o advogado lamenta o ocorrido e teria agido em legítima defesa. De acordo com a nota, o advogado estaria em casa em seu momento de descanso, quando foi confrontado pela vítima. "Quando a vítima apontou a arma contra sua pessoa, a única reação foi sacar sua arma e atirar", diz a defesa do advogado.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Arma entregue à polícia

A defesa do advogado acrescentou ainda que a arma utiizada por ele é de uso permitido, devidamente registrada, e que já teria sido entregue à polícia. O autor do disparos também já teria feito contato com o delegado que cuida do caso e marcado data e hora para se apresentar.