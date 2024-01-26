Defesa Civil do ES alerta para chances de deslizamento e inundação neste sábado (27)

O Espírito Santo está em alerta para chuvas intensas em todo o Estado com chances de deslizamento de terra, inundação e alagamento neste sábado (27). O aviso é da Defesa Civil Estadual, que informou ainda que a previsão é de acumulados superiores a 70mm nas regiões Norte e Noroeste.

Já nas regiões Serrana, parte da Sul e do litoral Norte, pode chover entre 50 e 70 mm. O órgão pediu a população para ficar atenta, e evitar situações de risco. E caso de ocorrência relacionadas a deslizamentos, tremores e afins, a recomendação é ligar para o número 193.