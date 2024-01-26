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Autor de dois assassinatos é preso em operação da polícia em Sooretama

Antônio Carlos dos Santos, vulgo "Nego Gita", era procurado pela morte de um homem e da esposa da vítima; Os crimes ocorreram em 2009 e 2012, respectivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2024 às 18:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 18:13

Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como
Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como "Nego Gita", era procurado por crimes cometidos em 2009 e 2012 Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 49 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil no bairro Alegre, em Sooretama, no Norte do Estado, nesta sexta-feira (26). Antônio Carlos dos Santos, também conhecido como "Nego Gita", era procurado pela morte de um homem e da esposa da vítima. Os crimes ocorreram em 2009 e 2012, respectivamente. 
De acordo com a Polícia Civil, "Nego Gita" já havia sido preso em 2015, mas ele recebeu um alvará de soltura no ano de 2018 e não retornou ao sistema prisional.
Após receber informações de que "Nego Gita" havia retornado para a região de Sooretama, os policiais realizaram levantamentos até localizar o paradeiro do acusado. Ele foi condenado a 10 e 30 anos de prisão pelos crimes cometidos em 2009 e 2012, respectivamente. 
Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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