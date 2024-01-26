Vem mais água

Espírito Santo recebe dois novos alertas para chuvas intensas

Com o tempo instável e chuvoso sobre o Estado, o Inmet aponta para a possibilidade de novos temporais até o meio da manhã deste sábado (27)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 jan 2024 às 18:04

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 18:04

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo
Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo Crédito: Inmet
O Espírito Santo recebeu dois alertas - laranja e amarelo - para chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até 10h deste sábado (27). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta laranja (perigo) compreende sete municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Veja as cidades do alerta laranja (perigo): 
  1. Conceição da Barra 
  2. Ecoporanga 
  3. Montanha 
  4. Mucurici 
  5. Pedro Canário 
  6. Pinheiros 
  7. Ponto Belo
Já alerta amarelo (perigo potencial) abrange 73 cidades. Nestas localidades pode chover 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ter ventos intensos (40-60 km/h).
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alegre 
  5. Alfredo Chaves 
  6. Alto Rio Novo
  7.  Anchieta 
  8. Aracruz 
  9. Atílio Vivacqua 
  10. Baixo Guandu
  11.  Barra de São Francisco 
  12. Boa Esperança 
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim 
  15. Cariacica 
  16. Castelo 
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra 
  19. Conceição do Castelo 
  20. Divino de São Lourenço 
  21. Domingos Martins 
  22. Dores do Rio Preto 
  23. Ecoporanga 
  24. Fundão 
  25. Governador Lindenberg 
  26. Guaçuí 
  27. Guarapari 
  28. Ibatiba 
  29. Ibiraçu 
  30. Ibitirama 
  31. Iconha 
  32. Irupi 
  33. Itaguaçu 
  34. Itapemirim 
  35. Itarana 
  36. Iúna 
  37. Jaguaré 
  38. Jerônimo Monteiro 
  39. João Neiva 
  40. Laranja da Terra 
  41. Linhares 
  42. Mantenópolis
  43.  Marataízes 
  44. Marechal Floriano 
  45. Marilândia 
  46. Mimoso do Sul 
  47. Montanha 
  48. Muniz Freire 
  49. Muqui 
  50. Nova Venécia 
  51. Pancas 
  52. Pinheiros 
  53. Piúma 
  54. Ponto Belo 
  55. Presidente Kennedy 
  56. Rio Bananal 
  57. Rio Novo do Sul
  58.  Santa Leopoldina 
  59. Santa Maria de Jetibá 
  60. Santa Teresa 
  61. São Domingos do Norte 
  62. São Gabriel da Palha 
  63. São Mateus 
  64. São Roque do Canaã 
  65. Serra
  66.  Sooretama 
  67. Vargem Alta 
  68. Venda Nova do Imigrante 
  69. Viana
  70. Vila Pavão 
  71. Vila Valério 
  72. Vila Velha 
  73. Vitória

Previsão para o fim de semana

Os últimos dias foram marcados por chuva intensa em todo o Espírito Santo devido a um canal de umidade e uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 
Espírito Santo recebe dois novos alertas para chuvas intensas
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que a chuva vai continuar no Espírito Santo desta sexta-feira (26) até a próxima terça-feira (30). Essa instabilidade ainda é provocada pelo canal de umidade e pela zona de convergência.
A Defesa Civil estima que a chuva vai se intensificar no sábado (27) nas regiões Norte, Noroeste e nos municípios do Sul, próximos da divisa com Minas Gerais, onde são esperados acumulados de 50 a 70 milímetros. A previsão é que as precipitações diminuam no domingo (28), com acumulados entre 10 e 30 milímetros.

