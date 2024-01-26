Espírito Santo recebe dois novos alertas para chuvas intensas

O Espírito Santo recebeu dois alertas - laranja e amarelo - para chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até 10h deste sábado (27). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta laranja (perigo) compreende sete municípios do Estado, onde pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Veja as cidades do alerta laranja (perigo):
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
Já alerta amarelo (perigo potencial) abrange 73 cidades. Nestas localidades pode chover 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ter ventos intensos (40-60 km/h).
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Previsão para o fim de semana
Os últimos dias foram marcados por chuva intensa em todo o Espírito Santo devido a um canal de umidade e uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que a chuva vai continuar no Espírito Santo desta sexta-feira (26) até a próxima terça-feira (30). Essa instabilidade ainda é provocada pelo canal de umidade e pela zona de convergência.
A Defesa Civil estima que a chuva vai se intensificar no sábado (27) nas regiões Norte, Noroeste e nos municípios do Sul, próximos da divisa com Minas Gerais, onde são esperados acumulados de 50 a 70 milímetros. A previsão é que as precipitações diminuam no domingo (28), com acumulados entre 10 e 30 milímetros.