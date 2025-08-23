Defesa Civil alerta para ventos de alto impacto e moderado no ES; veja mapa

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu, neste sábado (23) avisos para vendavais e ventos costeiros de alto e moderado impacto para diferentes regiões do Estado. Segundo o órgão, o alto impacto é previsto para vendaval e vento costeiro na Região Sul; já o impacto moderado é previsto para trechos do Centro Sul e para o litoral da Grande Vitória. Ambos os avisos têm validade até a noite deste sábado.

Na sexta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alertas sobre a intensificação dos ventos em Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, com a possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

Botetim com aviso meteorológico para o ES Crédito: Defesa Civil

A meteorologista da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Julyane Souza, explica que os vendavais e ventos mais fortes deste fim de semana são provocados por uma perturbação atmosférica causada pelo deslocamento de uma frente fria na Região Sul do Brasil.

“Os impactos são principalmente no trecho que vai de Guarapari a Presidente Kennedy, onde podem ocorrer rajadas de vento que ultrapassam 54 km/h”, detalha.