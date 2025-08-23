A Gazeta - Agora

Cidades do ES seguem sob alerta de ventos costeiros no fim de semana

Publicado em 23/08/2025 às 11h23

Segue válido o alerta de ventos costeiros para seis cidades capixabas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia na sexta-feira (22). O aviso sobre a intensificação dos ventos abrange Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul até domingo (24). O Inmet explica que pode haver movimentação de dunas de areia sobre construções nas orlas enquanto durar o fenômeno.

LEIA TAMBÉM | A curiosa história de vila soterrada por areia no ES

