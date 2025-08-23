Principal via de Guriri, em São Mateus, será interditada por 45 dias

Um trecho de quase três quilômetros da Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditado por 45 dias para obras de pavimentação indicadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O bloqueio abrange o trecho que é a principal via de Guriri, em São Mateus, Norte capixaba, e vai começar na próxima segunda-feira (25). O órgão informou que a interdição é necessária para garantir a segurança de motoristas e pedestres e que rotas alternativas foram disponibilizadas.