Obra muda trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro em Vila Velha

A Avenida Jerônimo Monteiro, em Vila Velha, está funcionando no sistema "pare e siga" desde a quinta-feira (21), para a realização de obras de recapeamento no local, no trecho que começa no Trevo de Capuaba e vai até ao Viaduto de Paul, totalizando dois quilômetros. Os condutores devem buscar outras rotas para evitar congestionamentos na região. As obras devem ser concluídas em um prazo de 15 dias, mas dependendo das condições climáticas. Para que as máquinas transitem, será necessária a retirada de veículos estacionados ao longo da via.